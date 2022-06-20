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Hırsızlık zanlıları jandarmadan kaçamadı

Sivas’ın Merkez ilçesine bağlı Dörteylül köyünde hırsızlık yaptığı belirlenen şahıslar yakalanarak adliyeye sevk edildi.

SİVAS 20.06.2022, 17:13
Hırsızlık zanlıları jandarmadan kaçamadı

Sivas’ın Merkez ilçesine bağlı Dörteylül köyünde hırsızlık yaptığı belirlenen şahıslar yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre olay Sivas’ın Merkez ilçesine bağlı Dörteylül köyünde meydana geldi. M.Ş isimli şahsın tarlasındaki kilitli su kuyusunun kilidi kırılarak malzemeleri çalındı. Su kuyusuna giden M.Ş yaklaşık 30 bin lira değerinde dalgıç pompa, hidrofor, demir kapı, 50 m. elektrik kablosu, çelik halat ve benzeri malzemelerinin yerinde olmadığını anlayınca Jandarma ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından yapılan araştırmada hırsızlığı H.P., C.E.P., H.D. ile D.K. isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin çaldıkları malzemeler sahibine teslim edildi. Ekipler tarafından yakalanan 4 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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