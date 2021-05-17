Gürün’de otomobil şarampole uçtu: 1’i bebek 6 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i bebek 2’si çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Malatya- Kayseri karayolu Mazıkıran mevkiinde meydana geldi. T.Ç. idaresindeki 06 ADD 279 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada B.B. (80), D.Ç.(35), M.Ç.(11), E.Ç.(7), K.Ç.(1), ve F.T.(40) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.