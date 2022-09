Eken, meclis üyesi adaylarıyla İstasyon Caddesinde

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken ve Meclis üyesi adayları, cadde üzerindeki işyerlerini ziyaret ettikten sonra Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Vali Dr. Yılmaz Şimşek’i makamında ziyaret etti.

Halkla ve şehirle bütünleştiklerini dile getiren Başkan Mustafa Eken, “4 yıllık görev süremizde Odamız üyeleri, esnaflarımız ve halkımızla iç içe olduk. Sivas Ticaret ve Odası’nın temsil gücünü ve hizmet kalitesini en üst düzeye çıkardık. Birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize ve üyelerimize hizmet ettik. Biz dedikodu değil icraat ürettik. Kimseye çamur atmadan, yaptıklarımızı anlatarak seçim çalışmalarımıza başladık” dedi.

Başkan Eken, “Adaylığımızı açıkladıktan sonra ilk ziyaretimizi Sivas Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin’e yaptık. Kendisi ile görev süremiz boyunca birlikte çalıştık, birçok ilke imza attık beraber. İki aday var. Ben bütün adaylara başarılar diliyorum. Hepsi şehrimizin esnafı, tüccarı. Biz, bu seçimleri kardeşlik içerisinde yürüteceğiz, yürütüyoruz, yürütmeye devam edeceğiz. Her şekilde Sivas’ta bundan nemalanmak isteyenler çıkabilecektir. Düzen bozmaya çalışanlar çıkacaktır ama bunlara hiç birimiz fırsat vermeyeceğiz. Sayın belediye başkanımız, valimiz hiçbir şekilde fırsat vermeyecektir. Şehrin birlik ve beraberlik içerisinde bugüne kadar gelmiş olduğu noktayı beraber daha iyi yerlere götürmek için adaylığımızı tekrar açıkladık. 13 Kasım’da yapılacak seçimlerde Ticaret ve Sanayi Odamızı kaldığı yerden devam ettirmek için bütün arkadaşlarımızla birlikte adayız. Sizlerin de duasını bekliyoruz. Hiç bir zaman ayrım yapmadınız şehirde, ayrım yapmadan belediye başkanlığı yaptınız. Sivas ve üyelerimiz için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise Sivas Ticaret Sanayi Odası ile doğal paydaş olduklarını dile getirerek, “Yaptığımız her işte, her alanda Ticaret ve Sanayi Odasıyla birlikte olmak şehre güç veriyor. Bu noktada tüccarımızın temsil edilmesi, tüccarımızın sorunlarının ilgili yere aktarılması noktasında da odamızın önemli bir işlevi var. Siz görev süreciniz boyunca bunu en iyi şekilde yaptığınız, inanıyoruz. Önümüzdeki süreçte de 13 kasımda yine şehrimizin duruşuna yakışır, şehrin tüccarının, esnafının, iş insanın duruşuna yakışır seçim süreci geçireceğinizden eminiz. Sonuçta kazanan Sivas olacak. Bu işin kaybedeni olmayacak. Rabbim Sivas’a hizmet edenlerin sayısını artırsın. Önemli olan şehrin birlikteliği, beraberliği. Sivas Ticaret Sanayi Odası, siyaset üstü bir kurum. Hepimizin ortak paydası Sivas, hizmet etme noktasında da her türlü ayrılığı gayrılığı bırakarak Sivas ortak paydasında birleşebildiğimiz zaman şehrimize daha iyi hizmet edeceğimizi hepimiz biliyoruz. Yolunuz açık olsun rabbim Sivas iş insanına, tüccarına, esnafına layık bir seçim yapmayı hepimize nasip etsin. Başarılar diliyorum, kazananın Sivas olacağına eminiz” şeklinde konuştu.

Başkan Eken ve Meclis üyesi adayları, daha sonra Vali Dr. Yılmaz Şimşek’i makamında ziyaret etti. Vali Şimşek, burada yaptığı açıklamada, “Sivas TSO şehir için önemli sivil toplum kuruluşudur. Odamız ile güzel işler yapıyoruz. Çıkmış olduğunuz yolda başarılar diliyorum. Kazananın şehrimiz olmasını temenni ediyorum. Tüm adaylara başarılar diliyorum” dedi.