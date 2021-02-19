Belediyeden sınava gireceklere ulaşım kolaylığı

Sivas Belediyesi Pazar günü ALES sınavına girecek olan adayların ulaşımda sıkıntı yaşamaması adına tüm mahallelerden ücretsiz otobüs seferleri düzenleyecek.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına karşın ALES’e girecek adayların sınav noktalarına ulaşımlarında kolaylık sağlamak amacıyla harekete geçti. Başkan Bilgin, Sivas Halk Otobüsleri Kooperatifiyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeler sonucunda 21 Şubat Pazar günü saat 10.15’te gerçekleştirilecek ALES sınavında öğrencilerin sınav yerlerine ulaşımını sağlamak amacıyla halk otobüsleri ücretsiz hale getirildi. Öte yandan, yoğunluk yaşanmaması için belediye araçlarıyla ek seferlerin de düzenleneceğini duyuruldu.

Tüm mahallelerden otobüs kalacak

Başkan Hilmi Bilgin, Sivas’ın tüm mahallelerinden otobüs kalkacağını belirterek, “İlimizde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına girecek 2 bin 500 hemşehrimizin sınavlarına zamanında yetişebilmeleri için Sivas’ın tüm mahallelerinden saat 8.45-9.00 arasında Cumhuriyet Üniversitesi kampüs alanına otobüs seferleri ücretsiz olarak düzenlenecektir. Saat 12.30’da ise dönüş seferleri yapılacaktır. Yine yoğunluk yaşanmaması için Belediyemize ait otobüslerle ek seferler de düzenlenecektir” dedi.