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Atık borusuna sıkışan yavru kedi böyle kurtarıldı

Sivas’ta atık borusuna sıkışan yavru kedi böyle kurtarıldı.

SİVAS 16.10.2021, 14:54
Atık borusuna sıkışan yavru kedi böyle kurtarıldı

Sivas’ta atık borusuna sıkışan yavru kedi böyle kurtarıldı.

Sivas’ın Zara ilçesinde ikamet eden Hakan Alkan(43) evinin avlusundan gelen miyavlamaya rağmen kedi göremeyince şaşkınlık yaşadı. Bir süre kediyi aradıktan sonra sesin evin atık su borusundan geldiğini fark etti. Zara Belediyesi İtfaiyesinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri boruyu kırıp, yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtarmayı başardı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Alkan, “Sabah kalktığımda evden çıktığımda bir kedi sesi duydum, sağa sola bakındık kediyi göremedik. Sonradan evin önünde yağmur suyunun gitmesi için döşediğimiz bir borumuz var. Onun içinden ses geldiğini fark ettik. Kendi çabalarımızla çıkaramadık kediyi, Zara Belediyesi ekiplerinden yardım istedik. Onlar da sağ olsunlar geldiler ve kediyi kurtardık. Şuan sapa sağlam, yemeğini yedirdik, yıkadık. Çocuklar kediye Behlül ismini vermişler. “ dedi.

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