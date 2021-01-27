Abay Azerbaycan Türkçesiyle okurlarla buluştu

Kazak şair Abay’ı konu alan kitap Azerbaycan Türkçesiyle okurlarla buluştu

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2020 Abay Kunanbay yılı olarak ilan edilmişti. Bu kapsamda Kazak şair, besteci ve filozof Abay ile ilgili birçok etkinliğe imza atıldı. Abay yılı münasebetiyle Türk Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Elman Guliyev’in yazmış olduğu ve redaktörlüklerini ise Ord. Dr. Nizami Caferov, Prof. Dr. Mahire Hüseynova ve Prof. Dr. Himalay Gasımov üstlendiği kitap okuyucusuyla buluştu. Abay’ın şiirlerinin ve karasözlerinin bulunduğu kitap Azerbaycan Türkçesinde ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü şair Kenan Çarboğa’nın editörlüğünde TÜRKSOY tarafından yayımlandı. Konu hakkında konuşan Kenan Çarboğa: “Ünlü Kazakistan Türkü Abay’ın şiir ve özlü sözlerinin bulunduğu bu kitap Türk Araştırmaları Merkezi Başkanı dostum Prof. Dr. Elman Guliyev tarafından büyük bir özveriyle hazırlanmıştı. Türk Dünyasının kutup yıldızlarından birisi olan Abay’la ilgili böylesine önemli bir kitaba editörlük yapmaktan son derece mutluyum. Bu çalışmalarla ortak Türk edebiyatının oluşma süreci hızlanmakta ve aramızdaki bağlar daha sıkılaşmaktadır. Bu kapsamda Türkiye Türkçesine benim aktardığım Abay şiirleri de önümüzdeki günlerde yayımlanacaktır. Türk boyları arasındaki yakınlaşmayı sağlayacak bu tür çalışmalara 2021 yılında daha fazla yer vermeyi planlıyoruz. Bu tür eserler “Dilde, fikirde, işte birlik” ülkümüze giden yoldaki gayret taşlarımızdır.” dedi.