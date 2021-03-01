Sağlık Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Yalçın, İdil’de ziyaretlerde bulundu

Sağlık Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, İdil İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Alçı ile TOÇ Bir-Sen İdil temsilcisi Hasret Öztaş ile bir araya geldi.

Yalçın, halkın ve kamu çalışanlarının sorunlarını dile getirmede, taleplerine çözüm bulma konusunda ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini söyledi. Bir yandan tüm çalışanların özlük haklarını savunduklarını, diğer yandan da 77 bin nüfuslu İdil ilçesi için mücadele verdiklerini ifade eden Yalçın, özellikle Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün yaptığı tüm çalışmaları takdir ederek beğeniyle izlediklerini dile getirdi. Yalçın, "Hayvancılığa ve tarıma yapılan yatırım ve faaliyetler konusunda son zamanlarda başarılı bir ivme yakalayan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Alçı’nın yapacağı çalışmalarla ilçeyi daha iyi bir noktaya taşıyacağına olan inancımızın tamdır. Türkiye’nin en büyük emek hareketi Memur-Sen ve Sağlık-Sen olarak sorumluluğumuzun yalnızca temsil ettiğimiz kitlemizin sorunlarını çözmekle sınırlı olmadığının bilinciyle, pandemi sürecinde de dayanışma ruhu içinde, yardıma ihtiyacı olanlara el uzattık, gücümüzün yettiğince onlara destek olduk" dedi.

Alçı ve Öztaş ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yalçın’a teşekkür etti.