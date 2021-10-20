Cizre’de okul öğrenci güvenliği toplantısı yapıldı

Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamlığı tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılı okul aile birlikleri ve okul öğrenci güvenliği toplantısı yapıldı.

2021-2022 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde geçirilebilmesi amacıyla, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Okan Talay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, İlçe Sağlık Müdür Vekili Şirin Bil, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı. Kaymakam Tunç, "Çocuklarımızın güvenli bir ortamda eğitim öğretim görebilmeleri için gerek okul içi gerekse okul dışı ve çevresindeki ilgili kurumlara ve okul aile birlikleri ile velilere çok büyük iş düşmektedir. Hep birlikte koordinasyon içinde çalışarak, eğitim ve öğretimin huzur içinde geçmesini sağlayacağız. İlçede bulunan tüm okullar ‘okul günleri’ kapsamında günler düzenleyip elde edilen gelir ile okul ihtiyaçlarını karşılamalıyız. Kolluk kuvvetlerimiz, okul idarelerimiz ve velilerimiz ile el birliği yaparak, okullarımızda, öğretmenlerimizin gayretleri, okul aile birliklerinin destekleri ile eğitim öğretim yılını daha verimli, etkin ve etkili hale getireceğiz. Tüm okullarda kameraların aktif olması, kolluk kuvvetlerimizin okul çevrelerinde devriye gezen polis faaliyetleri, oyun salonları ve internet kafelerin denetilmesi için gerekli girişimleri yapmalıyız" dedi.

Ayrıca Kaymakam Tunç, okul bahçelerinde bulunan kök trafoların, okul bahçesi dışına çıkarılması için gerekli çalışmaların başlatılacağını söyledi.