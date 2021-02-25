Cizre polisi hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polis memurları hırsızlık olaylarına karşı hem vatandaşları bilgilendirdi hem de broşür dağıttı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri Şah Mahallesi Dere, Sanayi ve Şen caddeleri ile Hökenek, Anter, Güney, Özalp ile Gümrük sokakta vatandaş ve esnaflara yönelik mal varlığına karşı işlenen suçları tanıtarak bilgilendirmelerde bulundu. Vatandaşlara mal varlığına karşı suçların oto ve otodan hırsızlık, iletişim yoluyla dolandırıcılık, ev ve iş yerlerinde hırsızlık şeklinde bilgilendirme yapan polisler vatandaşlara mal varlığına karşı işlenen suçlar konusunda da bilgilendirici broşür dağıttı.