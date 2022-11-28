Yıkılan istinat duvarının onarımı 1 yıl sonra başladı

Sinop-Samsun karayolunda yaklaşık 200 metre boyunca yıkılan istinat duvarının onarımına 1 yıl sonra başlandı.

Yaklaşık 1 önce Sinop’ta meydana gelen heyelanlardan dolayı Sinop-Samsun karayolunda 200 metre boyunca kara yoluna düşen kaya parçaları, beton bariyer konularak yol güvenliği sağlanmıştı. Karayolları 78. Şube Şefliği tarafından yolun onarım çalışmaları başlatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, bölgede riva raporunun hazırlanmasıyla ihaleye çıkıldığını ve yol yapım çalışmalarının başladığı bildirildi.