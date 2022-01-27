Türkeli’de yangın tatbikatı

Sinop’un Türkeli ilçesinde, yol yapım şirketine ilk yardım ve yangın müdahaleleri konusunda eğitim vererek tatbikat gerçekleştirildi.

Türkeli İtfaiye ekiplerince verilen eğitimlerde yangın ve kaza halinde ilk yapılması gerekenler, hangi yangına hangi araç ve gereçlerle müdahale edilmesi gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitimden sonra düzenlenen yangın tatbikatında, temsilen şirkette mahsur kalan bir kişi itfaiye aracı ile kurtarıldı. Katılımcılara şirket önünde yangın söndürme konusunda uygulamalı eğitimler verilmesinin ardından tatbikat son buldu.