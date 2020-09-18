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Türkeli’de tek kullanımlık seccade dağıtımı
TÜRKELİ’DE TEK KULLANIMLIK SECCADE DAĞITIMI TÜRKELİ GENÇLİK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN CAMİYE GELEN VATANDAŞLARA TEK KULLANIMLIK SECCADE DAĞITILDI.
SİNOP 18.09.2020, 15:12
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Sinop Türkeli Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından camiye gelen vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıtıldı.
Türkeli Merkez Camisi önünde gerçekleşen tek kullanımlık seccade dağıtımında, cuma namazı için camiye gelen vatandaşlar için stant kurularak, burada “gençlik liderleri” tarafından tek kullanımlık seccadeler ücretsiz olarak verildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan ücretsiz tek kullanımlık seccade dağıtımının, önümüzdeki haftalarda da ilçenin farklı camilerinde stant kurularak, cuma namazı öncesi ücretsiz olarak dağıtılmaya devam edileceği öğrenildi.
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