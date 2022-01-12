Türkeli’de esnaflara yönelik sohbet programı

Türkeli İlçe Müftülüğü tarafından ilçe merkezindeki esnaflara yönelik sohbet programı düzenledi.

Türkeli İlçe Müftülüğü tarafından Merkez Camisi’nde esnafa yönelik olarak salı günleri yatsı namazından sonra "Kur’an ve Hadis Bize Ne Söyler" adlı program başlatıldı.

İlki icra edilen programda, İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü, Müslümanın mala karşı duruşunun nasıl olması gerektiğini anlattı. Yapımı devam eden Türkeli Müftülüğü Gençlik Merkezi faaliyete geçene kadar her hafta salı günleri icra edilecek programların Merkez Camisi’nde sürdürüleceği hatırlatıldı.