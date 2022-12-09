Sinop’ta 7 bine yakın öğrenci ücretsiz yemek hizmeti alıyor

Sinop’ta yatılı ve taşımalı eğitim gören öğrencilerden 6 bin 799’una ücretsiz yemek veriliyor. Bu sayının 2 bine yakını ise merkez Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu’nda (ASO) hazırlanıyor.

Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde ders alan yaklaşık 33 bin öğrenciden 6 bin 799’u taşımalı veya yatılı eğitim görüyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle taşımalı ve yatılı eğitim alan öğrenciler ile okulöncesi ve özel eğitim öğrencilerine ücretsiz yemek imkânı sağlanıyor.

Sinop Öğretmenevi ve ASO Müdürü Ahmet Şen, sabahın erken saatlerinde günlük menüsüne göre yemek hazırlıklarına başladıklarını kaydetti. Şen, “Milli Eğitim Bakanlığımızın öğrencilerin eğitime erişimini arttırmak ve dezavantajları ortadan kaldırmak için ürettiği sosyal politikalar çerçevesinde Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilimizde eğitim gören öğrencilerin yaklaşık yüzde 20’sine ücretsiz yemek imkanı sağlanmaktadır. Bu çerçevede taşımalı eğitim gören 4 bin 803 öğrenci, pansiyonlarda yatılı kalan bin 469, özel eğitim öğrencilerimizden 319 ve okulöncesi öğrencilerimizden 208 olmak üzere ilimiz genelinde toplamda 6 bin 799 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti verilmektedir” diye konuştu.

Sinop Öğretmenevi Müdürlüğü olarak 3 ilçede 2 bine yakın öğrencinin günlük yemeğini karşıladıklarını kaydeden Şen, “Tüm hijyenik koşullar sağlanarak, Tarım İl Müdürlüğü’nce rutin kontroller yapılarak ve kendi bünyemizde bulunan Gıda Teknolojisi öğretmenimizin de günlük rutin kontrolleriyle burada yemek üretimini sağlayıp öğrencilerimize günlük sıcak yemek ulaştırmaya gayret ediyoruz” dedi.