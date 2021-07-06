El ele verdiler, sahili temizlediler

Sinop’ta vatandaşlar el ele vererek sahilde temizlik çalışması yaptı. Çocukların da katıldığı temizliğin ardından ‘çevremizi koruyalım’ mesajı verildi.

Sinop’un Çiftlik Köyü Heyemola mevkiinde sahile vuran çöpler bölge sakinleri tarafından temizlendi. Çocuklarında katıldığı bu anlamlı etkinlikte yaklaşık 30 kişiden oluşan grup ellerinde tırmıklarla çöp topladı. Teneke kutular, plastik ve cam şişeler, ağlar ve araba lastikleri gibi atıklarla dolan çevrenin insan eliyle nasıl kirletildiği bir kez daha gözler önüne serdi.

Tüm halkı çevre kirliliğine karşı duyarlı olmaya davet eden bölge sakinleri, “Kirletilmiş bir şeyi temizlemek çok zor ama kirletmemek daha kolay. Bu bir kültürdür tabi. Lütfen atmayalım. Çevremizi korumak zorundayız. Çünkü bizim çocuklarımıza, geleceğimize bırakacağımız bir şey varsa o da temiz bir gelecek. Ağacı, yeşili bol bir gelecek. Çevremize, doğamıza iyi bakmak zorundayız. Farkındalık oluşturmak adına yararlı bir çalışma. İnsanların bireysel olarak sorumluluğunu yerine getirmesi lazım. Bu doğa hepimizin. Onun için bireysel olarak herkes kendince üstüne düşeni yapabilmeli” diyerek temiz çevre mesajı verdiler.