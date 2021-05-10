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Siirt’te süne ile mücadele çalışması

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince, tarım alanlarında süne ile mücadele çalışması başlatıldı.

SİİRT 10.05.2021, 16:33
Siirt’te süne ile mücadele çalışması

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince, tarım alanlarında süne ile mücadele çalışması başlatıldı.

Sünenin üründe önemli oranda verim ve kalite kaybına neden olabileceğini belirten Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, süne mücadelesi programı kapsamında, il ve ilçe müdürlükleri teknik elemanları il merkezi ve ilçelerde genel kontrol ve mücadele çalışmalarına devam edeceğini söyledi. Demirhan, "Süne mücadelesi kapsamında il merkezi ve ilçelerde görev almak üzere toplamda 3 teknik personel ekibi, salgın nedeniyle üretimde herhangi bir aksamanın olmaması için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Çalışmalar il merkezi ve ilçelerde 61 köyde 320 bin dekar alanda yürütülmekte. Mücadelede amaç zararın yüzde 1’in altına indirilmesidir" dedi.
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