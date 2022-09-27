Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Büyük’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı olarak atanan Tuğgeneral Emrullah Büyük’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük tarafından karşılanan Vali Hacıbektaşoğlu, tören mangasını selamladı. Şeref defterini imzaladı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Büyük’le bir süre görüşen Vali Hacıbektaşoğlu, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarılar diledi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Büyük ise hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Vali Hacıbektaşoğlu’na teşekkür etti.