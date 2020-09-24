Siirt Göç İdaresinden hayatını kaybeden Suriyeli Muhammed’in ailesine ziyaret
SİİRT VALİLİĞİ İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİ 18 EYLÜL 2020 TARİHİNDE TRAFİK KAZASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN 3 YAŞINDAKİ MUHAMMED SEYFO ADLI SURİYE UYRUKLU ÇOCUĞUN AİLESİNİ EVİNDE ZİYARET EDEREK, BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ.
Siirt Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkilileri 18 Eylül 2020 tarihinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki Muhammed Seyfo adlı Suriye uyruklu çocuğun ailesini evinde ziyaret ederek, başsağlığı diledi.
Sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına riayet edilerek düzenlenen ziyarette, İl Göç İdaresi yetkilisi Selma Gümüş, aileyi ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu. Ailenin sorun ve taleplerini dinleyen Gümüş, beraberinde getirdiği yardım kolilerini aileye teslim etti. Gümüş, Suriyeli aileye hem ekonomik hem de psiko-sosyal destek verileceğini söyledi.
18 Eylül 2020 tarihinde Cumhuriyet Caddesinde meydana gelen trafik kazası sonucu 3 yaşındaki Muhammed Seyfo ağır yaralanmış, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin arından, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.
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