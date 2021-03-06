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Siirt Belediyesinden çölyak hastalarına anlamlı ziyaret

Siirt Belediyesi tarafından çölyak hastalarına özel hazırlanan glütensiz baklavalar ev ev gezilerek dağıtıldı.

SİİRT 06.03.2021, 18:04
Siirt Belediyesinden çölyak hastalarına anlamlı ziyaret

Siirt Belediyesi tarafından çölyak hastalarına özel hazırlanan glütensiz baklavalar ev ev gezilerek dağıtıldı.

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince, sosyal sorumluluk projesi kapsamında çölyaklı aileleri evlerinde ziyaret ederek baklava ikram edildi. Uzun bir aradan sonra tatlı ikramını gördüğüne sevindiğini dile getiren çölyak hastası Hatice Taş, emeği geçenlere teşekkür etti. Taş, “Valimiz ve Belediye Başkanımız Osman Hacıbektaşoğlu’na çok teşekkür ediyorum ilgilendiklerinden ötürü. Glütensiz baklava en büyük hayalimiz. Zor bulduğumuz büyük bir nimet. Bu ikramı görünce çok mutlu oldu. Altın değerinde kıymetli. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, Siirt kent merkezinde bulunan 91 çöyak hastasını ziyaret ederek tatlı ikramında bulunacaklarını dile getirdi. Özekinci, “Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun selamları ile Siirt’te bulunan çölyaklı kardeşlerimizi ziyaret etmek için bir program başlattık. Bu programda birkaç gündür hazırlık yapıyorduk Gaziantep’ten kardeşlerimiz için özel hazırlattığımız glütensiz baklavaları oluşturduk. Bugün elimize ulaştı bizlerde hızlı bir şekilde tatlılarımızı ev ev, kapı kapı dolaşarak Siirt Belediyesi Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun selamlarını ileterek onlara ulaştırdık. Önemli bir gün bizler için ulaştığımız evlerde hanelerde bir yıldır iki yıldır tatlı tüketmeyen kardeşlerimiz var. Bu işin hassasiyeti çok çok önemli bizlerde belediye olarak birimdeki arkadaşlar olarak bu kardeşlerimizin çekmiş olduğu hastalığı bildiğimiz için dert ediniyoruz. Onların hastalığı bizim hastalığımız Siirt belediyesi olarak bu hastalığı çeken kardeşlerimizin yanındayız. Her zaman onlarla birlikte olacağız. Belediyemizin bütün imkanları bütün çabaları kardeşlerimiz için halk için” diye konuştu.

Kübra Kurt adlı çölyak hastası ise, “4 yıldır çölyak hastasıyım. Evde üç kardeş çölyak hastasıyız ve bir çok konuda sıkıntılar yaşıyoruz glütene alerjimiz olduğundan dolayı. Ürünlere ulaşmakta sıkıntı çekiyoruz. Ve bu konuda Siirt Belediyesi bize yardımlarda bulundular . Uzun zamandır tatlı yememiştim bugün Siirt belediyesi kapımız çalıp tatlı ikramında bulundular. Valimizin ikramımıymış. Buradan valimize çok teşekkür ediyorum. Uzun bir aradan sonra ilk defa tatlı yiyeceğim” şeklinde konuştu.
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