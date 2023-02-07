Siirt belediyesi kent genelinde kar temizleme çalışmalarına başladı

Dün geceden beri etkili olan kar yağışının ardından cadde ve sokaklarda biriken karların temizlenmesi için Siirt belediyesi ekipleri sabahın erken saatlerinde çalışma başlattı.

Siirt Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışının ardından çalışmalarını sürdürüyor. Kentte sürücülerin yollarda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması ve günlük yaşamın aksamaması adına karla mücadele ekipleri sabahın erken saatlerinde kar temizleme çalışmalarına başladı.

Ana arterleri temizleyen ekipler, çalışmalarını cadde ve mahallelerde devam ettiriyor. İş makineleriyle yollar temizleniyor. Ulaşımda aksaklığın yaşanmaması için ekipler çalışmalarına aralıksız devam ediyor.