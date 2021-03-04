Eskişehir’den gönderilen kışlık malzemeler Siirtli çocukların içini ısıttı

Siirt İl Müftülüğü, İlmek İlmek İyilik Projesi kapsamında Eskişehir Müftülüğü ile kardeş şehir oldu. Siirt İl Müftülüğüne gönderilen kışlık giyim malzemeleri, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde ülke genelinde sürdürülen İlmek İlmek İyilik Projesi kapsamında, kışlık giyim malzemeleri Eskişehir İl Müftülüğü tarafından Siirt İl Müftülüğüne gönderildi. Siirt İl Müftülüğü koordinesinde hizmet veren din görevlileri ve Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri, ihtiyaç sahibi vatandaşları ziyaret ederek kendilerine gönderilen 182 mont, 170 bot, 25 hırka, bin 377 adet atkı, bere ve şal Siirtli çocuklara dağıtıldı.

Siirt İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu projeye destek veren herkese teşekkür etti. Kapıcıoğlu, "Proje kapsamında bugün mont, bot, hırka, atkı ve bereden oluşan 73 koli hediyemizi ihtiyaç sahiplerine gönderdik. Yaptıkları fedakar çalışmalardan dolayı başta Eskişehir İl Müftülüğümüze, din görevlilerimize ve hayırsever Eskişehir halkımıza duyarlıklarından dolayı sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.