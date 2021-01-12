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Siirt'te 12 kuyudan petrol çıkarılıyor

Spor 12.01.2021, 12:10
Siirt'te 12 kuyudan petrol çıkarılıyor
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Siirt'in Eruh ilçe sınırları içerisinde yer alan ve Türkiye’nin en kaliteli petrolünün çıkarıldığı Bayıryüzü köyünde şu ana kadar 12 kuyudan petrol çıkarıldı.