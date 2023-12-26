15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkan Abbas Gündüz ile Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Kandemir, 12 şehidin verildiği saldırıda CHP’nin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ile yürüdüğünü ileri sürerek tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kürsüde Selahattin Demirtaş’a ve Osman Kavala’ya selam gönderdiğini hatırlatan başkanlar, “Şehitlerimiz var, bir taraf milletin iradesinin tecelli yeri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde teröre ortak karşı dururken, tüm partiler ortak metne imza atarken CHP ve DEM parti atmadı. CHP, kendi metnine imza attı. Ne yazıyor bildirilerin de, 'terör' diyor 'terörist' diyor ama 'Kahrolsun PKK' diyemiyor, diyemezler, iplerini tutanlar müsaade etmez. Bu bir parti meselesi değil milli bir meselesidir” dedi.