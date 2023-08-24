Odunpazarı İlçesi Deliklitaş Mahallesi Deliklitaş Caddesi üzerinde bulunan atıl durumdaki bir otomobil dikkatleri çekti. Yaklaşık 10 yıldır aynı yerde bulunduğu belirtilen gizemli araç çevre esnafı arasında merak konusu olurken, tekerlekleri patlayan otomobilin kullanılamaz halde olduğu görüldü. Mahalledeki çoğu kişi bahsi geçen aracın kime ait olduğunu bilmediğini aktarırken, arabanın altındaki kaldırımlardan yeşeren yabani otlar gözlerden kaçmadı.



O otomobil aslında bir şehide aitmiş

Yakınlardaki bir apartmanda oturduğu öğrenilen araç sahibi, kimliği bilinmeyen şahısların park halinde bulunan otomobillerine çarpıp kaçtıklarını ve ön takımlarda oluşan hasar nedeniyle arabanın çalışmadığını aktardı. Araç sahibi, gazetecilerin sorularına yanıt vermemeyi tercih ederken, bir çevre esnafı bahsi geçen otomobilin şehit olan aile üyesinin anısına hareket ettirilmediğini dile getirdi. Arabanın sıfır olduğunu ve paslanmasına rağmen galericilerin yoğun talep gösterdiğinden bahseden esnaf, ailenin aracı satmak istemediğine dikkat çekti. Konuyla ilgili yıllardır bilgi sahibi olmayan çevre sakinleri ise o aracın bir şehide ait olduğunu öğrendikten sonra duygulandı.



“İyice merak konusu oldu, bu araba neden yıllardır burada duruyor?”

Uzun yıllardır düzenli olarak Deliklitaş Caddesi’ndeki bir çay ocağına gelen çevre sakini Erol Kapucu, bahsi geçen aracın yıllardır aynı yerde durduğunu söyledi. Hiç hareket ettirilmeyen otomobilin yıllar içerisinde paslandığını ifade eden Kapucu, “Bu aracı kendi haline bırakırlarsa teker de patlar, yosun da çıkar. Yaklaşık 10 senedir burada, bakım yapmazsan ne olur? Ben ilk gördüğümde de bu araç böyleydi. Ya çalıntı mal ya da sahibi kazaya karışıp aracı bıraktı kaçtı. İyice merak konusu oldu, bu araba neden yıllardır burada duruyor? Araba kalkmıyor, yerinde duruyor. O yerde hava almayınca yosun kaplıyor. Sahibi ölmüş de olabilir. Rahmetli olduysa arabasını alamamıştır, burada kalmıştır. Belki de başka şehirden gelip burada vefat etti, araç öylece kaldı” dedi.