Borsa İstanbul'da BIST100 endeksi güne yüzde 1,01 oranında yükselişle 9.234,48 puandan başladı. Sonrasında bir miktar geri çekilen endeks artı seyrini sürdürürken, bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 2'nin üzerinde oldu.

Ons altın küresel gelişmelerle 2265,73 dolar ile yeni bir rekor kırdı. Yüzde 1'in üzerinde yükselirken, yurt içinde de gram altın 2.357 liradan karşılık buldu.

Petrol fiyatları, OPEC+ kesintileri, Rus rafinerilerine yönelik saldırılar ve iyimser Çin imalat verilerinin desteklemesiyle yükseldi.

BIST 100, geçen haftaki işlemlerde %0,34 oranında kısmi yükseliş görürken yatay kaldı. Geçen hafta, aynı zamanda yılın ilk çeyreği sona ererken endeks, yılbaşından bu yana %25 yükseliş kaydetti.

Türkiye’de seçimin geride kalmasının ardından Borsa İstanbul’da ilk işlemlerin pozitif gerçekleştiği görüldü. İlk işlemlerde bankalar ve holding sektörleri yükselişiyle öne çıkan sektörler oldu. Çimento ve gayrimenkul sektörü ise %2’ye yakın düşüşle başlarken piyasadan negatif ayrıştı. İletişim, ulaştırma ve sigorta sektörü de güne hafif negatif yatay bir başlangıç gerçekleştirdi.

Ülke gündemindeki yerel seçimler sonrası yapılan açıklamaların ardından ılımlı bir atmosferin oluşması, Borsa’ya da pozitif yansımış gibi görünüyor. Borsa’da ilk tepkinin pozitif gelmesi, aynı zamanda mevcut ekonomi politikasının devam edeceğine yönelik genel kanının oluşmasına da bağlanıyor. Öyle ki bir sonraki seçimlere 4 yıl gibi uzun bir süre olması ve erken seçim beklentisi bulunmaması, hükümetin para ve maliye politikalarına odaklanarak mevcut sorunların aşılması yönünde çalışmalarını hızlandıracağı beklentisini artırabilir.