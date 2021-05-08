Zabıtadan pazarlara sıkı denetim

Haliliye Belediyesi, kurulan semt pazarlarında Covid-19 tedbirleri kapsamında sıkı denetim gerçekleştirdi.

Zabıta müdürlüğü, ilçede belirlenen 10 farklı noktada kurulan semt pazarlarında tedbiri elden bırakmadı. Esnafı tek tek uyararak, Covid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen kurulları uygulanmasını sağlayan zabıta ekipleri, alışverişe gelen vatandaşları da maske ve mesafe konusunda uyardı. Esnaflar arasında mesafe kontrolünü de sık sık denetleyen zabıta ekipleri, bariyerlerle de giriş ve çıkış noktalarını düzenledi. Hijyen koşullarını en üst düzeyde tutan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında sebze ve meyve satışı dışında temizlik, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi ürünlerin satışına izin vermedi.