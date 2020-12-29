Yalçınkaya’dan sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu. Akçakale Devlet Hastanesinde sağlık çalışanları ile bir araya gelen Yalçınkaya, korona virüs sürecinde verdikleri mücadeleden ötürü tatlı ikramı etti. Hastaların durumuyla ilgili de hastane yönetiminden bilgi aldı. Ziyarete ilişkin açıklama yapan Yalçınkaya korona virüs ile mücadelede sağlık çalışanlarının destan yazdığına vurgu yaparak, "Hastanelerde hekimler korona virüse karşı seferber olmuş, sağlığını, canını ve bütün hayatını ortaya koyarak mücadeleyi sabahtan akşama kadar sürdürüyor. Takdire şayandır ki hasta vaka sayıları, yapılan sonuçların tespiti ile ilgili çıkan değerlendirmeler, tedaviler dünya ile kıyaslandığında çevremizdeki ülkeler ile Türkiye gerçekten bu konuda destan yazdı” ifadelerini kullandı.