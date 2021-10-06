Viranşehir’de hizmetlerin arkası kesilmiyor

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, elektrik, su ve doğalgaz şirketlerinin yer altı çalışmalarının bittiği ve üst yapı çalışmalarının başladığı alanlarda incelemelere bulundu.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Yenişehir Mahallesinde elektrik, doğalgaz ve su şirketleri tarafından bitirilen yer altı çalışmalarının ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından başlatılan üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Başlatılan üst yapı çalışmaları ile ilgili açıklamada bulunan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, “ Öncelikle yürütülen çalışmalardan dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Pilot mahalle seçtiğimiz Yenişehir Mahallesi adeta şantiyeye döndü. Elhamdülillah, söz verdiğimiz gibi bitirilen alt çalışmalarının ardından bugün itibari ile üst yapı çalışmalarına başlıyoruz” dedi.

Alt yapı kazı çalışmalarından dolayı yaşanan mağduriyetin farkına olduğunu ifade eden Başkan Ekinci, vatandaşlara gösterdiği sabırdan dolayı teşekkür etti.

Yenişehir Mahallesinde yapılan büyük yatırıma dikkat çeken Başkan Ekinci, “Bir yerleri kazıp bozmadan yeni şeyler yapamazsınız. Alt yapı bitirilmeden üst yapı çalışmalarına da başlayamıyorsunuz. Elhamdülillah, biten alt yapı çalışmalarının ardından üst yapı çalışmalarına başladık. Allaha çok şükür buradayız, sahadayız ve konuya hakimiz. Bir aksilik çıkmazsa İnşallah 15 günde ana caddelerimizin asfaltını bitireceğiz. İki ay içerisinde ise, Yenişehir mahallesinin bütün cadde ve sokaklarının alt ve üst yapısını bitirmiş ve yenilenmiş yüzünü halkımıza teslim edeceğiz” diye konuştu.