Viranşehir ışıl ışıl oldu

Viranşehir Belediyesi karayollarında motifli ışıklandırma çalışması gerçekleştirdi.

Uluslararası İpekyolu, Diyarbakır yolu, hastane yolu ve belediye yolunda yapılan çalışma ile yollar ışıl ışıl oldu. İlçenin estetiğine önem veren belediye, yol refüjlerinde bulunan direklere Ayyıldız motifli ışıklandırma yaptı. Yapılan estetik çalışma ile karayollarının çehresi değişti. Yapılan çalışmanın hayırlı olması temennisinde bulunan Belediye Başkanı Salih Ekinci, kent estetiğinin yerleşim yerlerine katma değer sunduğunu söyledi. Altyapı, üst yapı, sosyal kültürel belediyecilik ve imar alanında büyük yatırımlar yaptıklarını dile getiren Ekinci, estetik olmadan birçok çalışmanın ön plana çıkamayacağını aktardı. Sanat ve sportif alanlarında da ilçeye ivme kazandırdıklarını kaydeden Ekinci, "İlçemiz konum itibari ile çok stratejik olan İpek Yolu üzerinde bulunuyor. Yeşillendirme ve temizlik çalışmalarına önem veriyoruz. Başta İpek Yolu olmak üzere merkezi geçiş yollarına estetik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda ışıklı led çalışması ilçemize değer kattı” ifadelerini kullandı.