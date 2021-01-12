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Viranşehir ekibi galibiyet serisini sürdürüyor
Viranşehir Belediye Kadın Voleybol Takımı, Yüreğir Belediye spor’u yenerek galibiyet serisini sürdürdü.
ŞANLIURFA 12.01.2021, 12:39
Viranşehir Belediye Kadın Voleybol Takımı, Yüreğir Belediye spor’u yenerek galibiyet serisini sürdürdü.
Ligde lider durumda olan Viranşehir Belediye spor Kadın Voleybol Takımı, Yüreğir Belediye spor takımı ile karşılaştı. İlk seti 25-5 kazanan Viranşehir Belediye spor Kadın Voleybol Takımı ikinci sette biraz zorlansa da seti 25-22 kazanmasını bildi. Son sette ise zorlanmayan Viranşehir ekibi 25-14 galip gelerek liderliğini sürdürdü.Maçın ardından bir açıklama yapan Kulüp Başkanı Süleyman Çelik, "Kızlarımızı ve Teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Bize inanan ve güvenen Belediye Başkanımız Salih Ekinci’ye çok teşekkür ediyorum. Bu güvenin mükafatı olarak Viranşehir halkına şampiyonluk hediye edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.
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