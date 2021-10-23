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Vali Erin TDK Başkanı ve beraberindeki heyeti ağırladı

2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı kapsamında “Anadolu Konferansları-Yunus Emre Şanlıurfa” programına katılmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin ve beraberindeki heyet, Vali Abdullah Erin’i ziyaret etti.

ŞANLIURFA 23.10.2021, 10:39
Vali Erin TDK Başkanı ve beraberindeki heyeti ağırladı

2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı kapsamında “Anadolu Konferansları-Yunus Emre Şanlıurfa” programına katılmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin ve beraberindeki heyet, Vali Abdullah Erin’i ziyaret etti.

Vali Erin tarafından makamda ağırlanan Prof. Dr. Gülsevin, Şanlıurfa’da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Vali Erin’e TDK tarafından bastırılan Divan-ı Lügat’it Türk sözlüğünü ve kurum tarafından son çıkarılan yayınları hediye etti. TDK heyetini ağırlamaktan büyük onur duyduklarını dile getiren Vali Erin de kendisine hediye edilen kitapları inceleyerek, Prof. Dr. Gülsevin ve beraberindeki heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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