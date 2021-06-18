Vali Erin OSB’de inşaatları devam edem fabrikaları inceledi

Şanlıurfa’nın sanayileşmesi ve istihdam olanaklarının artması için göreve başladığı günden bu yana büyük bir gayret sarf eden Vali Abdullah Erin, Organize Sanayi Bölgesinde yapımı devam eden fabrika binalarında incelemelerde bulundu.

Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya ve Şanlıurfa OSB Müdürü Osman Oktay ile birlikte bir ayakkabı fabrikasını ziyaret eden Vali Erin, yöneticileriyle çalışmalar hakkında sohbet etti.

Buradaki ziyaretinin ardından bölgede inşaat çalışmaları devam eden fabrika binalarında incelemelerde bulunan Vali Erin ve beraberindekiler, yatırımcıların ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Devam eden inşaat çalışmalarını inceleyen Vali Erin, yatırımcıların önünü açmak, yeni üretim ve istihdam olanakları oluşturmak için destek olmaya devam edeceklerini söyledi.