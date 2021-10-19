Vali Erin Muhtarlar Gününü kutladı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Vali Erin, muhtarlık müessesesinin vatandaşla kamu arasındaki bağın ilk halkası olduğunu belirtti. Halkın sorunlarının çözülmesinde muhtarların hassasiyetinin büyük olduğunu dile getirdiği mesajında, “Halkın yönetime katılımı, sorunların çözümü ve beklentilerin karşılanması noktasında devlet kültür ve geleneğimizin bir parçası olan muhtarlık müessesesi, modern kamu yönetimi sisteminde son derece hassas bir konumda bulunmaktadır. Başta sosyal devlet anlayışı çerçevesinde kamu hizmetlerinin topluma doğru şekilde ulaştırılması, toplumun devletle ilişkilerinin sağlıklı ve doğru şekilde yürütülmesi olmak üzere, mahallesindeki tüm fertleri yakından tanıyan muhtarların vazifesi, sağlıklı, huzurlu, müreffeh bir toplum oluşmasına katkı sunmaktır. Devlet geleneğimizde 200 yıla yakın geçmişi bulunan muhtarlık müessesesi, 1829 yılından beri devlet ve millet arasındaki en sağlam aracı olmuş, bu bilinçle görev ifa eden muhtarlarımız, vatandaşın sorunlarının çözümünde ilk merci olarak benimsenmiştir. Kamu hizmetinin merkezine insanı alan devlet anlayışımız, çaresiz, mağdur, kimsesiz halka ulaşmayı en önemli öncelik olarak kabul ederken, muhtarlarımızın bu anlayış kapsamındaki görev ve sorumluluklarını hassasiyetle yerine getirmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu vesile ile tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyor, özverili ve fedakarca çalışmaları nedeniyle şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.