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Vali Erin, kazada yaralanan küçük kızı hastanede ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, dün Viranşehir ilçesinde aniden yola koşup zırhlı polis aracının altında kalarak yaralanan Nure Dikçe’yi ziyaret etti.

ŞANLIURFA 21.10.2021, 17:15
Vali Erin, kazada yaralanan küçük kızı hastanede ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, dün Viranşehir ilçesinde aniden yola koşup zırhlı polis aracının altında kalarak yaralanan Nure Dikçe’yi ziyaret etti.

Meydana gelen kaza sonucu yaralanan ve Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata alınan küçük kızın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Vali Erin, aile ile de görüşerek Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirten Vali Erin, polis aracının çok yavaş şekilde seyir halinde olduğunu, ara sokaktan hızlıca koşarak caddeye çıkan küçük kızın aracın ön kısmına çarptıktan sonra yere düştüğünün güvenlik kameralarına yansıdığını ifade ederek, “Doktorlarımız minik kızımızla yakından ilgileniyorlar. İlk ameliyatı yapıldı. Ayağındaki kırıklar tespit edildi. Şu anda normal servise alınmış durumda. Tamamen sağlığına kavuşana kadar doktorlarımız ilgilenmeye devam edecekler” diye konuştu.

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