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Vali Erin 4 kişinin öldüğü kavgayla ilgili bilgi aldı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile birlikte 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın yaşandığı Suruç’a gidip bilgi aldı.

ŞANLIURFA 20.06.2021, 18:29
Vali Erin 4 kişinin öldüğü kavgayla ilgili bilgi aldı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile birlikte 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın yaşandığı Suruç’a gidip bilgi aldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, dün Suruç ilçesi Akören kırsal mahallesinde meydana gelen, 4 kişinin öldüğü ve 9 kişinin yaralandığı olayla ilgili Suruç’a gitti.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile birlikte Suruç Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Erin, Kaymakam Kenan Aktaş ve İlçe Jandarma Komutanlığı yetkililerinden olay hakkında bilgi aldı. Olayın yaşandığı mahalle ve çevresinde gerekli tedbirlerin alındığını belirten Vali Erin, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını ifade etti.
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