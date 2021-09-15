Suruç’un Dinlence Mahallesi yolu sathi asfaltla buluştu

Bütün ilçelere adil hizmet anlayışıyla kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Suruç ilçesine bağlı Dinlence Mahallesinde altyapı, yol genişletme ve sathi asfalt çalışmalarını tamamladı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi merkez mahallelerinden olan ve bir geçiş güzergahı konumunda bulunan Dinlence Mahallesinin imar değişikliğinden dolayı 5 metre olan yolu 17 metreye çıkarıldı. Yol genişlemesiyle altyapı ve asfalt ihtiyacı oluşan yolda Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri çalışma gerçekleştirerek yolu sathi asfaltla buluşturdu.

Dinlence Mahalle Muhtarı Şahin Altın mahallelerinde yapılan yol yapım, altyapı ve sathi asfalt çalışmalarından dolayı emeği geçen başta Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül olmak üzere herkese teşekkür etti.

Yolun imar değişikliğinden önce 5 metre olduğunu aktaran mahalle muhtarı Altın, imar değişikliği sonrası 17 metreye çıktığını Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmalarla yolun örnek bir yol haline geldiğini aktardı.

Öte yandan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 13 ilçe kırsalında yer alan yaklaşık 3 bin yerleşim yerine yol hizmeti götürmeye devam ederken 246 araç ve 400 personelle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.