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Suruç’ta sathi asfalt çalışması

Hafta sonunda kırsala çıkarma yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Suruç kırsalında birçok mahalleyi birbirine bağlayan mahalle ve grup yollarında sathi asfalt çalışmasını tamamladı.

ŞANLIURFA 27.06.2022, 16:14
Suruç’ta sathi asfalt çalışması

Hafta sonunda kırsala çıkarma yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Suruç kırsalında birçok mahalleyi birbirine bağlayan mahalle ve grup yollarında sathi asfalt çalışmasını tamamladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yeni yol ve yol genişletme çalışmasını sürdürüyor. Hafta sonunda kent genelinde asfalt atağı başlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Suruç kırsalındaki yollarda alt yapı ve zemin sağlamlaştırma çalışmasını tamamladı. Ekipler, alt yapı çalışmasının tamamlandığı Harmanalan, Sultantepe, yönlü, Alidağ ve Yatırtepe güzergahında birinci kat sathi kaplama asfalt çalışması tamamlandı. Mahalle Muhtarları yapılan hizmetten dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür etti.

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