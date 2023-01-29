Siverekte kar mesaisi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, özellikle yüksek rakımlı ilçelerde etkili olan kar yağışına müdahale ediyor. Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağladı.

Kar yağışının etkili olduğu Siverek ilçesinde ekipleri seferber eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Siverek ilçesinde bulunan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tek kayak merkezi olma özelliği taşıyan Karacadağ Kayak Merkezine giden alternatif güzergahlarda tuzlama, kar küreme ve yol açma çalışmaları gerçekleştiren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kapanan yollara anında müdahale etti. Çalışmalar çerçevesinde Siverek ilçesi Bağlık - Ortaköy - Güldoruğu güzergâhında kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yol Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle tekrar ulaşıma açıldı. Siverek ilçesi Karacadağ Kayak Merkezi güzergâhında karla mücadele çalışmaları da tamamlandı.