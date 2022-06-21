Siverek’in tarih kokan sokakları, aslına uygun hale getiriliyor

Siverek Belediyesi, sokak sağlıklaştırma projesi çerçevesin tarih kokan kent sokaklarını aslına uygun olarak restore ediyor.

Kentin tarihine ışık tutacak restorasyon ve çevre düzenlemelerine ağırlık veren Siverek Belediyesi, az sayıdaki tarihi sokağın gelecek nesillere ulaştırılması amacıyla başlattığı çalışmalar sürüyor.

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak’ın tarihi sokakların korunmasına yönelik çalışma yapılması talimatının ardından harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü, sağlıklaştırma projesi çerçevesinde Hasan Çelebi Mahallesi’ndeki tarihi sokakları aslında uygun hale getiriyor.

Tarihin korunması ve tarihin gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiği projede, sokaklar Arnavut taşlarıyla kaplandı.

Proje çerçevesinde tarihi özelliği olan evlerin dış cephesi aslına uygun olarak restore edilirken çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren mimar Hilal Çetin, Arnavut taşı döşemesinin tamamlandığını dile getirdi.

Bazı evlerin dış cephelerinde çalışma yapıldığını aktaran Çetin, “Bir süre önce çalışmalarına başladığımız projede çalışmalar devam ediyor. Proje sayesine sokaklarda Arnavut taşı döşeme çalışmaları tamamlandı. Tarihi nitelikteki evleri de yine aslına uygun olarak horosan harcıyla dış cep iyileştirmesi yapıyoruz. Dış cephe iyileştirmesinin ardından yine kapılar ve pencerelerde aslına uygun olanlarla değiştirilecek.” dedi.

Tarihe sahip çıkmanın önemini anlatan mimar Mine İncaz ise, “Projemizin amacı kültürel hazineler korunması, gelecek nesillere aktarılması ve tarihi yapıların harap olan bölümlerinin daha fazla tahrip olmasını önlemek için aslına uygun bir şekilde yinelenmesidir.” diye konuştu.

Yürütülen çalışmalar nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getiren Hasan Çelebi sakinleri, Belediye Başkanı Ayşe Çakmak’a tarihe sahip çıktıkları için teşekkür etti.