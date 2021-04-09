Sinema oyuncusu Yılmaz Güney anısına doğa yürüyüşü düzenlendi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Sinema oyuncusu Yılmaz Güney anısına Tokoran Vadisi ve Yılmaz Güney’in köyü olan Desman kırsal mahallesindeki Desman kanyonuna doğa yürüyüşü düzenlendi.

İlçede turizm ve tanıtım anlamında faaliyetlerini sürdüren Fırat Gezginler Kulübü öncülüğünde düzenlenen Sinema oyuncusu Yılmaz Güney doğa yürüyüşüne Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü eşlik etti.

Eşsiz doğa güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan Takoran Vadisi ve Desman Kanyonuna düzenlenen doğa yürüyüşüne katılım sağlayan doğaseverlere bölgenin tanıtımı yapıldı.

Yılmaz Güney’in yaşadığı köy ve köyde bulunan Desman kanyonuna yürüyüş düzenlendi. Doğa yürüyüşünün ardından doğaseverlere tekne turu attırılarak Fırat havzası üzerinde müzik ziyafeti yaşatıldı.

Bölgenin değerlerini hatırlatmak ve yad etmek adına hava şartları el verdikçe pandemi kuralları çerçevesinde doğa yürüyüşü düzenledikleri söyleyen Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı, ’’Diyarbakır Doğa Sporları kulübünün katılımıyla ‘’Sinema oyuncusu Yılmaz Güney anısına doğa yürüyüşü’’ düzenledik, her anlamda bölgemizin tanıtımına katkı sunmak amacıyla bölgede Doğa sporları yürüten kulüplerini davet ederek doğal güzellikleriyle eşsiz güzelliğe sahip Takoran vadisi ile Fırat Havzasının temiz havasını teneffüs etme fırsatı sunuyoruz. Kulüp olarak düzenlediğimiz doğa yürüyüşüne katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz’’ dedi.

Düzenlenen anlamlı doğa yürüyüşünden memnun kaldıklarını ifade eden Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü Başkanı Abdurrahim Ekin ise, ‘’Kardeş kulübümüzün daveti üzerine Sinema oyuncusu Yılmaz Güney anısına doğa yürüyüşüne katılım sağlayıp muhteşem eşsiz güzellikleri ile dolu Tokaran vadisi ve Desman kanyonunu gezme fırsatı yakaladık, katılımın güzel olduğu bir doğa yürüyüşü oldu, emeği geçen herkese derneğimiz adına teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

Doğa yürüyüşünün ardından doğaseverlere tekneyle Fırat Havzasında tur düzenlendi.