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Sıfır atık market ile geri dönüşüme katkı sağlanıyor

Haliliye Belediyesi, hayata geçirdiği Sıfır Atık Projesi kapsamında kurduğu Sıfır Atık Marketi hizmete sunarak, geri dönüşüme katkı sağlıyor.

ŞANLIURFA 18.06.2021, 10:30
Sıfır atık market ile geri dönüşüme katkı sağlanıyor

Haliliye Belediyesi, hayata geçirdiği Sıfır Atık Projesi kapsamında kurduğu Sıfır Atık Marketi hizmete sunarak, geri dönüşüme katkı sağlıyor.

Haliliye Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) hayata geçirilen Sıfır Atık Projesinin bir parçası olan Sıfır Atık Market ile geri dönüşüm atağı sürüyor. İlçe genelinde belirli noktalara kurulan geri dönüşüm kutularıyla vatandaşlar da, geri dönüşüme katkı sağlıyor.

Atığını getir hediyeni götür

Temizlik İşleri Müdürlüğünün bünyesinde yürütülen sıfır atık projesi kapsamında Devteyşti Mahallesinde bulunan Şehit İbrahim Halil Yıldırım Parkı içerisine, Sıfır Atık Market kuruldu. Kurulan marketle vatandaşlar, geri dönüşüme katkı sunacak atıklarını getirerek, karşılığında puan sistemiyle temizlik ürünlerini alıyor. Atığını getir, hediyeni götür hizmetinden memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ettiler.
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