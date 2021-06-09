Seyrantepe’ye yeni yollar kazandırılıyor

Karaköprü’de her geçen gün büyüyen Seyrantepe Mahallesi’nde ihtiyaçlar dahilinde yeni yollar açılarak hizmete sunuluyor

Doğu ve Güneydoğu’nun en hızlı büyüyen ilçeleri arasında yer alan Karaköprü’de yeni konutlaşan bölgelerde ulaşımı rahatlatmak için Karaköprü Belediyesi Fen işleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yeni yollar açarak vatandaşların hizmetine sunuyor. 2020 yılı büyüme oranıyla Şanlıurfa’nın en büyük, Türkiye’de ise büyüme oranında 6’ncı sırada yer alan Karaköprü’de yol atağı sürüyor. İlçenin en hızlı gelişen ve toplu konut bölgesi olan yerlerinden Seyrantepe Mahallesi’nde ortaya çıkan yol ihtiyacını gidermek ve vatandaşların mağdur olmaması için Fen İşleri ekipleri, elzem olan yerlerde yeni yollar açarak ilçeye kazandırıyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Seyrantepe Mahallesi’nin toplu konut bölgesi olmasının yanı sıra yeni imar alanlarıyla sivil konutlaşma alanı olduğunu da hatırlatarak bu bölgedeki büyümeye ayak uydurmaya çalıştıklarını belirtti. Baydilli, "Fen işleri ekiplerimiz ilçe genelinde gerek yol açma, gerekse kilitli parke döşeme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Seyrantepe, Batıkent, Doğukent, Güllübağ mahallelerimizde sürekli bir konutlaşma olduğundan çok yoğun bir yol çalışma içerisindeyiz. Seyrantepe Mahallemizde neredeyse her hafta yeni bir yol açıyoruz. Açılan yolların alt yapı çalışması tamamlandıktan sonra kilitli parke döşeyerek hizmete sunuyoruz” diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin program dahilinde birçok mahallede yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.