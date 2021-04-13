Siverek Halk Eğitimi Merkezi (HEM) ve Belediye iş birliğiyle açılan ücretsiz seramik kursu, gençlerden ilgi görüyor.

Kültür Müdürlüğü bünyesinde Terziler Evi’nde faaliyetlerine devam eden Kadın ve Aile Destek Birimi ile Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle açılan seramik kursuna her yaştan genç katılarak sanat çalışmalarına katkı sunuyor.

Açılan kursa ilginin arttığını belirten seramik kursu usta öğreticisi Bahar Dalgıç Karaduman, "Kursiyerlerimize yönelik başlattığımız seramik kursumuzu hem geleneksel hem de modern yöntemlerle sürdürüyoruz. Genellikle sanatsal çalışmalara ağırlık vererek kursiyerlerimizin el becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Pandemi kuralları çerçevesinde sosyal mesafeye dikkat ederek gruplar halinde kursiyerlerimize Göbeklitepe figürü, vazo ve çeşitli süs malzemelerinin yapımını gösteriyoruz. Çalışmalarımızın daha profesyonel bir çalışma ortamına kavuşmasıyla sergimizi açacağız" dedi.

Seramik kursuna kayıt yaptırarak eğitimlere katılan Melek Özavcı ise "Seramik öğrencisi olarak açılan kursun faydalı olduğunu düşünüyorum, burada bir sanat öğreniyoruz. Kilden bir şeyler yapmak, o hissi almak gerçekten çok güzel. Bu kurs bizim el ve göz koordinasyonumuzu geliştiriyor. Ben bu kursun açıldığını duyduğumda internetten araştırmasını yaparak kursa yazıldım. Bu kursa yazılmam benim için faydalı oldu, günlük yaşantımızda bizlere motivasyon sağlıyor. Kursun açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Açılan kursta 10 kursiyer eğitim görerek el becerilerini geliştiriyor.