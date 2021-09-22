Şanlıurfalı tiyatrocuya uluslararası ödül

Yazıp oynadığı skeçlerle “gülmeyi hatırlatan adam” olarak tanınan Şanlıurfalı tiyatrocu Hasan Ocakoğlu’na, bu yıl 2’ncisi düzenlenen Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri gecesinde “Sen Vatan Ben Gurbet” adlı oyunu ile Jüri Özel Ödülü verildi.

Anadolu’daki ve yurt dışındaki tiyatro hareketlerini ve bu alanda alın teri döken, her türlü zorluğa rağmen tiyatro sanatını yaşatanlara vefa amacıyla bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilen Emek ve Başarı Ödülleri, İstanbul’da düzenlenen törenle sahiplerini bulurken, bir ödül de Şanlıurfa’nın başarılı tiyatro oyuncusu Hasan Ocakoğlu’nun oldu.

“Yönetmen ve Dramaturg” kimliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu oyuncusu olarak aldığı ödülle kentin gurur kaynağı olan Hasan Ocakoğlu, 1984 yılında Şanlıurfa’da doğdu. İlk ve Orta öğrenimimi Şanlıurfa’da tamamlayan Ocakoğlu’nun tiyatro ile tanışması 1993 yılında başladı. 2004 yılında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncu kadrosuna geçiş yapan Ocakoğlu, halen bu görevini sürdürmekle birlikte, gerçekleştirdiği stand up gösterileri ile de büyük beğeni görüyor.

Toplumsal kültürün zenginliği olan Şanlıurfa şivesinin yanı sıra tavır ve yüz mimikleriyle tipik bir Şanlıurfa karakterini canlandıran ve bu yönüyle büyük sempati toplayan Hasan Ocakoğlu, hem senaryosunu yazıp hem de başarıyla hayata geçirdiği skeçleriyle sosyal medya mecralarında tıklanma rekorları kırıyor, binlerce takipçiyi peşinden sürüklüyor.