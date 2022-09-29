Şanlıurfalı kadınlar üretime katkı sağlıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve kadınlara yönelik istihdamın sağlandığı “Toplum Destekli Seracılık” projesi çerçevesinde seralarda hasat yapıldı. Kadınların kazanlarda kaynattığı şire, iplere sarılan fıstık ve cevizle buluşarak sucuklu kuruyemiş haline getirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Uluslararası Göç Kuruluşu (IOM) ile ortaklaşa yürütülen “Toplum Temelli Seracılık” projesi çerçevesinde kadınlar tarafından temizlenen üzümler şire haline getirildi. Güneşi, suyu, iklimi ile bereketli tarım topraklarına sahip olan Şanlıurfa’da, modern ve tam otomatik bir sistem ile sulanan seralar 30 ailenin de ekmek kapısı oldu. Torbalara konularak suyu çıkarılan üzümler postu ayrılarak kazanlara dolduruldu. Kazanlarda çeşitli işlemlerden geçirilerek katı haline getirilen şire, daha sonra kovalarla önceden hazırlanan ince uzun tepsilere konularak soğuması bekleniyor. Soğuduktan sonra kalıplar şeklinde kesilerek Bastık ve Çekçek, haline getiriliyor. Kış mevsiminin vazgeçilmez kuruyemişi olan fıstıklı ve cevizli sucuklar kadınların tarafından özenle hazırlanıyor. İnce ipliklere sarılan fıstık ve cevizler şireye konularak cevizli ve fıstıklı sucuk haline getiriliyor.