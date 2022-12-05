Şanlıurfalı genç sporcu balkan şampiyonu oldu

Eyyübiye Belediyesi AK Evler Spor Salonlarında yeteneği keşfedilen ve spor çalışmalarını büyük bir azimle sürdüren Taekwondocu Emirhan Çelik, Balkan Şampiyonu olarak Türkiye’nin ve Şanlıurfa’nın gururu oldu.

Şanlıurfalı Taekwondocu Emirhan Çelik, Arnavutluk’ta 3-4 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen Yıldızlar Balkan Taekwondo Şampiyonasında Türkiye Milli Takımı adına 45 kiloda maçlara çıktı. Bütün maçlarda rakiplerini sayı üstünlüğü ile yenen Çelik, Balkan Şampiyonu oldu. Bosna Hersek, Yunanistan ve Arnavutluk milli takımlarındaki rakiplerini yenerek altın madalyaya ulaşan Eyyübiye Belediyespor Kulübü sporcusu Emirhan Çelik’in şampiyonluğu spor camiasında büyük sevince nede oldu. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milli sporcuyu tebrik etti.