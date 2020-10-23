Şanlıurfa’da virüse karşı yeni tedbirler alındı
ŞANLIURFA’DA KORONA İLE MÜCADELEDE YENİ TEDBİRLER ALINDI
Şanlıurfa’da korona virüs tedbirleri kapsamında izolasyona tabi tutulan berberler, kuaförler ve güzellik merkezlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.
Şanlıurfa Valiliği koordinesinde Kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Pandemi Takip Kurulları aracılığıyla il genelinde çalışmalarını sürdüren 949 personel ve 367 ekip, 701 iş yerinde denetim, bilinçlendirme ve uyarı faaliyetleri gerçekleştirdi. İzolasyon şartlarına uymadığı için 1 kişi pansiyonda karantina sürecine alınırken, şartları ihlal ettiği belirlenen 6 kişiye de idari para cezası uygulandı.
Temaslı bildirimini ihlal eden cezalandırılıyor
Cumhurbaşkanlığı makamının talimatları üzerine, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı koordinesinde alınan ilave tedbir ve denetimler çerçevesinde, filyasyon çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş vatandaşların yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşıyor. Korona virüs tanısı konulan kişilerin temaslı oldukları kişilerle ilgili bilgileri eksik veya gerçeğe aykırı şekilde vermeleri durumunda gerekli idari ve adli işlemler yapılıyor.
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