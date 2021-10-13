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Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Şanlıurfa’da 35 kilogram eroin ve 114 kilo esrarın ele geçirildiği olayda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

ŞANLIURFA 13.10.2021, 17:28
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Şanlıurfa’da 35 kilogram eroin ve 114 kilo esrarın ele geçirildiği olayda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 3 farklı araçta yapılan aramalarda, 114 kilo 500 gram esrar maddesi, 68 parça halinde 35 kilogram eroin maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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