Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde durdurulan 2 araçta yapılan aramada 5 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ile Viranşehir Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Diyarbakır - Viranşehir yolunda birlikte hareket eden 2 aracı takibe aldı. Araçları ilçe girişinde durduran ekipler, içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada 5 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.