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Şanlıurfa’da sinek ve haşerelerle kesintisiz mücadele sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ile mücadelenin yanı sıra toplum sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek ve haşerelere karşı da kent genelinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

ŞANLIURFA 10.06.2021, 16:48
Şanlıurfa’da sinek ve haşerelerle kesintisiz mücadele sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ile mücadelenin yanı sıra toplum sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek ve haşerelere karşı da kent genelinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde vektörle mücadelesine ara vermiyor. Ekipler, sulama kanalları, fosseptikler, rögarlar, park ve bahçelerde ilaçlama çalışması yaparak vatandaşların sağlığını ön planda tutuyor.

13 ilçe 40 farklı noktada vektörle mücadele

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte su birikintilerinde üremeye başlayan sivrisinek başta olmak üzere karasinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 106 personel, 32 araç, 6 arazöz ve 4 traktör ile vatandaşların rahat ve huzurlu bir yaz mevsimi geçirebilmeleri için ilaçlama çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede 40 farklı noktada vektörle mücadele kapsamında çalışma yapıyor. Yapılan çalışmalarla insanlara zararı olan canlıların çoğalmalarının ilaçlama çalışmalarıyla engellenip bertaraf edilmesi amaçlanıyor.
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